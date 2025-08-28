«هامبرغيني» تتقدم بطلب إفلاس بعد سلسلة من التحديات

أعلن أمين الإفلاس، مبارك العنزي، صدور حكم من الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض يقضي بافتتاح إجراء التصفية لشركة "أساسيات الغذاء للتجارة" المالكة لسلسلة مطاعم «هامبرغيني».

ودعا العنزي الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ الإعلان.

ويأتي القرار بعد نحو خمس سنوات من خطط طموحة للشركة، كانت تهدف إلى طرح 20% من أسهمها في سوق "نمو" وافتتاح 20 فرعًا جديدًا خلال عام 2020م.

واصطدمت مسيرة الشركة عام 2024، حين وقعت حادثة تسمم غذائي جماعية في الرياض أسفرت عن أكثر من 70 إصابة ووفاة واحدة.

وأظهرت التحقيقات حينها أن السبب يعود إلى بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم في منتج المايونيز.

وأغلقت وزارة البلديات والإسكان آنذاك فرع "هامبرغيني" في الرياض فورًا، فيما سُحب المنتج من الأسواق وتوقف إنتاجه في المصنع.

ورغم عدم الكشف حتى الآن عن الأسباب التفصيلية للإفلاس، إلا أن الحادثة تركت أثرًا بالغًا على سمعة الشركة وسير عملياتها.

ويأتي هذا التطور في إطار نظام الإفلاس السعودي، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع الشركات المتعثرة، وضمان حماية حقوق الدائنين، وتوفير إطار قانوني يتيح للمدينين إما إعادة هيكلة أنشطتهم أو تصفية أعمالهم بما يحقق الشفافية والاستقرار في السوق.