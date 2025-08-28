وزارة السياحة: إدراج منهج السياحة والضيافة في الصف الثالث الثانوي خطوة نوعية

أكّدت وزارة السياحة أن إدراج منهج السياحة والضيافة في الصف الثالث الثانوي يمثل خطوة نوعية في تمكين الكفاءات الوطنية، ويسهم في تعزيز وعي الطلاب بفرص القطاع، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي بالشراكة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للمناهج، ضمن مبادرات التوعية السياحية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد الرساسمة أن الوزارة تؤمن ببناء جيلٍ واعٍ بقطاع السياحة سيسهم في ترسيخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية، ويعزز شعور الطلاب بالفخر بمقوماتها السياحية والتراثية، مشيراً إلى أن المنهج يأتي كإحدى مبادرات الوزارة النوعية؛ ويهدف إلى تعزيز المعرفة بالقطاع السياحي وفرصه المستقبلية، ورفع مستوى الوعي المهني بمقومات المملكة السياحية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف المنهج إلى تعريف الطلاب بمفاهيم السياحة والضيافة وأهميتها الاقتصادية، وتمكينهم من فهم أعمق لدور القطاع ضمن مستهدفات رؤية المملكة، إلى جانب بناء اتجاهات مهنية إيجابية وتشجيعهم على استكشاف الفرص الوظيفية المتنوعة في القطاع.

وسيطرح المنهج ضمن التعليم العام لطلبة الصف الثالث الثانوي في المسار الاختياري، وصُمّم بأسلوب إبداعي ومبتكر وفق أفضل الممارسات العالمية، ليعكس أهمية السياحة والضيافة بصفته قطاعاً حيوياً وإستراتيجياً في الاقتصاد الوطني والعالمي، كما جرى تحكيم المنهج من قِبل مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم (UNESCO|RCQE)، بما يضمن جودته وتوافقه مع المعايير التعليمية الدولية.

ومن المقرر تطبيق المنهج ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026م، ليشكل خطوة مهمة في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة على قيادة مستقبل السياحة في المملكة.