الأسهم تفقد 66 نقطة.. التداولات 3.9 مليار ريال

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، منخفضًا بمقدار 66.29 نقطة ليصل عند مستوى 10808.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 197 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 154 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات المجموعة السعودية، وفيبكو، وسيرا، وقو للاتصالات، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سال، والاستثمار، وبي إس إف، والرياض، وسابتكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.95% و4.44%.وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وكيان السعودية، والأهلي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات الأهلي، وأرامكو السعودية، والراجحي، وسيرا، وقو للاتصالات، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم منخفضًا بمقدار 2.46 نقطة ليصل إلى مستوى 26181.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم، تقاسمتها 4483 صفقة.