237 جولة رقابية على مواقع التعدين خلال 30 يوماً

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية- 237 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي.وخلال هذه الجولات، أكدت الوزارة التزام المواقع التعدينية بنظام الاستثمار التعديني، وتعمل على توجيه الإنذارات عند رصد أي مخالفات، وذلك تطبيقاً لمبدأ الإنذار قبل إقرار العقوبة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر يوليو الماضي شملت 60 جولة في منطقة الرياض، و40 جولة في منطقة المدينة المنورة، و37 جولة في المنطقة الشرقية، و26 جولة في المواقع التعدينية في منطقة مكة المكرمة، و18 جولة في منطقة عسير، و15 جولة في منطقة نجران، و11 جولة في منطقة حائل، و9 جولات في منطقة جازان، و8 جولات في منطقة القصيم، و7 جولات في منطقة الجوف، و3 جولات في منطقة الباحة، وجولتين في منطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى جولة واحدة في منطقة تبوك.وأكَّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين وفقاً للوائح نظام الاستثمار التعديني.وتهدف الوزارة إلى تعزيز القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إذ تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليون ريال، تنتشر في أكثر من 5300 موقع.