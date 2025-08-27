أعلنت ‏«NHC» إتاحة تسجيل الاهتمام في مشروعها السكني الجديد «وهج»، أحد مشاريعها الحديثة ضمن وجهة الأصالة التي تتميز بموقع إستراتيجي جنوب العاصمة الرياض، بالقرب من قاعدة الملك سلمان الجوية والكلية التقنية، ليعزز المعروض السكني بخيارات متنوعة تلبي تطلعات العملاء نحو أسلوب حياة عصري ومتوازن.

يقام مشروع «وهج» على مساحة تتجاوز 270 ألف متر مربع، ويضم 956 وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وتاون هاوس، بتصاميم عصرية ومساحات متعددة تمنح العملاء مرونة في اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم، ويتميز بجودة عالية وتكامل الخدمات والمرافق.

ويتميز المشروع بسهولة الوصول عبر طرق رئيسية، مثل طريق الإمام مسلم، وشارع النفود، والدائري الجنوبي، إضافة إلى قربه من العديد من المرافق والخدمات الحيوية، مما يعزز قيمة السكن ويواكب مستهدفات جودة الحياة.

كما تدعو «NHC» الراغبين في تسجيل الاهتمام بالمشروع والاطلاع على كافة التفاصيل إلى زيارة موقع الشركة الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://nhc.sa/ar/register-interest/Wahaj/

يُذكر أن مشاريع «NHC» تُجسد رؤية الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، وتواصل «NHC» تأكيد مكانتها كأكبر مطوّر عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحوّل الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.