«الحكومة الرقمية» تطلق النسخة الجديدة من تحدي الابتكار 2025

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية النسخة الجديدة من تحدي الابتكار بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ومركز ريادة الأعمال الرقمية؛ بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من تطوير خدمات رقمية مبتكرة ومستدامة، وذلك في إطار بناء القدرات الرقمية ونشر ثقافة الابتكار في المجتمع.ويستهدف التحدي المواهب من المبتكرين والمبدعين، وإشراك المستفيدين في تصميم وتحسين الخدمات الحكومية، وتسريع تبنّي التقنيات الحديثة بما يسهم في تطوير الخدمات الرقمية الحكومية، وتعزيز المهارات الرقمية للمشاركين، والإسهام في رفع جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المستفيدين.ويُشكل تحدي الابتكار فرصة مميزة للتعلّم والتطوير على يد نخبة من المتخصصين في مجال الابتكار وتصميم الخدمات الرقمية الحكومية والتقنيات الناشئة، مع إتاحة مساحة لبناء العلاقات والتواصل مع مجتمع المبتكرين من مختلف القطاعات، ويتضمن فعاليات وأنشطة متنوعة مثل الجلسات الحوارية الإثرائية وورش العمل، إضافة إلى ما يقدمه مركز الابتكار التابع للهيئة من دعم عبر مسرعة الأعمال، والخبرات الفنية، والممكنات التقنية والمالية التي تساعد المشاركين على تطوير حلول قابلة للتطبيق.