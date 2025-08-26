أعلنت NHC عن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع «سنايا»، أحدث مشاريعها السكنية ضمن وجهة الربى شرق مدينة الرياض، وذلك خلال أقل من 24 ساعة من بدء الحجز، في مؤشر يعكس حجم الإقبال اللافت على المشروع وما يقدمه من فرص سكنية نوعية ترتقي بأسلوب الحياة:

ويُعد المشروع من المشاريع الحيوية التي تعكس توجه الشركة في تعزيز المعروض العقاري وتنمية الوجهات العمرانية المتكاملة في العاصمة، إذ يضم 1,840 وحدة سكنية متنوعة تشمل 1,484 فيلا بمساحات تتراوح من 278 إلى 406 أمتار مربعة، إلى جانب 356 وحدة تاون هاوس بمساحة 247 مترا مربعا.

ويتميز المشروع بموقعه ضمن وجهة الربى التي تطورها الشركة على مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، وتُعد من أبرز الوجهات العمرانية الجديدة في مدينة الرياض لما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة، ومرافق تعليمية وصحية وتجارية، وحدائق ومسطحات خضراء تتجاوز مساحتها 800 ألف متر مربع. كما تحظى الوجهة بموقع حيوي يربطها بعدد من المعالم والمرافق المهمة، ما يمنح سكانها نمط حياة عصري ومتكامل.

ويعكس مشروع «سنايا» التزام NHC بتطوير مجتمعات عمرانية حديثة تُعزز جودة الحياة، وتواكب احتياجات العملاء، وتوفّر فرصًا واعدة للعيش والاستثمار في بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.

وتدعو NHC الراغبين في التملك والاطلاع على المزيد من التفاصيل إلى زيارة الموقع الإلكتروني والحجز عبر رابط موقع «سكني»: https://sakani.sa/app/offplan-projects/1629

يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة. كما تواصل NHC تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.