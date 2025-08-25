الأسهم عند 10,898 نقطة.. التداولات 3.9 مليار ريال

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضاً بمقدار 6.49 نقطة ليصل عند مستوى 10898.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 252 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، وسيرا، وإكسترا، ورسن، ومسار الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المجموعة السعودية، والمتقدمة، وينساب، واليمامة للحديد، والموارد فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.35% و5.45%.وكانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، ومجموعة فتيحي، وكيان السعودية، وباتك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسينومي ريتيل، وسابك، وstc، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم منخفضاً بمقدار 298.83 نقطة ليصل إلى مستوى 26208.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 7 ملايين سهم، تقاسمتها 5,554 صفقة.