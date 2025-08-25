«الإحصاء»: 22.1% نسبة ارتفاع الصادرات غير البترولية

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، نشرتي إحصاء التجارة الدولية السلعية لشهر يونيو 2025م، وللربع الثاني من العام نفسه.وكشفت نتائج نشرة شهر يونيو الماضي استمرار نمو الصادرات غير البترولية «شاملة إعادة التصدير»، إذ سجلت ارتفاعاً بنسبة 22.1% مقارنة بيونيو 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية «باستثناء إعادة التصدير» بنسبة 8.4%.ووفقاً لنتائج النشرة فقد زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 60.2%، فيما حقَّقت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعاً بنسبة 3.7%، بالرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 2.5%، لتتراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 70.2% مقابل 74.7% في يونيو 2024.وارتفعت الواردات السلعية بنسبة 1.7%، إذ أسهم ذلك في تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتبلغ 39.2% مقابل 32.7%، في حين ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 10.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وتصدّرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة سلع الصادرات غير البترولية بنسبة 24.5% من الإجمالي، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 23.3%، في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بين الواردات بنسبة 30.6%.وأوضحت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك التجاري الرئيسي للمملكة، إذ استحوذت على 15.5% من إجمالي الصادرات و27.9% من إجمالي الواردات في يونيو 2025.وفي السياق ذاته، كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية خلال الربع الثاني من عام 2025، استمرار نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 17.8%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 46.2%.في حين سجَّلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضاً بنسبة 7.3% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.8%، لتتراجع بذلك نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.7% في الربع الثاني 2024 إلى 67.9% في الربع الثاني 2025.أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 13.1% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفض الفائض في الميزان التجاري بنسبة 56.2%.وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، إذ بلغت 37.3% مقابل 35.8% في الربع الثاني من عام 2024.وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 23.0% من الإجمالي، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 21.7%، في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها كأكبر السلع المستوردة بنسبة 28.9%.وبيّنت النشرة، أن جمهورية الصين الشعبية كانت الشريك التجاري الرئيسي للمملكة في الربع الثاني من عام 2025، غذ استحوذت على 14.2% من إجمالي الصادرات و27.4% من إجمالي الواردات في هذه الفترة.