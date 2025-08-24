افتتح وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للمرافق 2025، الذي تنظّمه جمعية إدارة المرافق السعودية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس 2025، تحت شعار «ذكاء المرافق»، وبمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة ودولية، وما يزيد على 50 متحدثا محليا وعالميا، ونخبة من الخبراء والممارسين وصنّاع القرار من داخل المملكة وخارجها.وأكد الحقيل، في كلمته الافتتاحية، أن المملكة تقود مسيرة التحول نحو المستقبل بخطى واثقة ورؤية طموحة، تحتفي بهذا اللقاء الذي يشكل محطة جديدة تضاف إلى سجل النجاحات الوطنية، ومنصة حوارية تستعرض أفضل الممارسات العالمية وتناقش الحلول المبتكرة لتطوير قطاع يمثل الركيزة الأساسية للمشاريع العملاقة.وبيّن وزير البلديات والإسكان أن الوزارة تسعى إلى تمكين هذا القطاع من خلال السياسات والتشريعات وتطوير الكفاءات الوطنية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن «ذكاء المرافق» يمثل ركيزة أساسية لتحقيق المستهدفات الوطنية في بناء مدن أكثر استدامة ورفع جودة الحياة، لافتا إلى أن إدراج ست مدن سعودية في مؤشر MID للمدن الذكية يُعد إنجازا بارزا يمهّد الطريق لتحقيق هدف إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة عالميا بحلول 2030.وتطرق إلى مكانة قطاع إدارة المرافق أحد القطاعات الحيوية، إذ بلغ حجم السوق المحلي نحو 180 مليار ريال في 2024، مع توقعات بنموه بمعدل سنوي يتجاوز 7% حتى 2030، مؤكدا أن هذا النمو مدفوع برؤية المملكة 2030 والتوسع في المشاريع الضخمة، ما يفتح فرصا استثمارية كبرى أمام الشركات المحلية والدولية، خصوصا في مجالات التحول الرقمي، وكفاءة الطاقة، والاستدامة البيئية.وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تولي اهتماما بالغا بالبنية التحتية الحضرية، وتعزيز كفاءة التشغيل والاستدامة في المدن، وتبني الحلول الذكية في إدارة المرافق، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت نهجا إستراتيجيا يركز على رفع كفاءة المرافق البلدية وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، من خلال وضع آليات ومعايير لتقييم كفاءتها، وتطوير التشريعات والأدلة ذات الصلة بما يضمن استدامة أدائها، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.وأفاد بأن الوزارة تعمل على التحول من العقود التقليدية إلى العقود المبنية على الأداء، بما يواكب التوجهات الحديثة في رفع الكفاءة وجودة الإنفاق وتعزيز التنافسية، مبينا أن إدارة المرافق لم تعد تقتصر على مفهوم التشغيل والصيانة، بل أصبحت عنصرا محوريا في بناء المدن الذكية، ورفع جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مع جعل الإنسان محور هذا التحول.واختتم وزير البلديات والإسكان كلمته بالتأكيد أن انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي للمرافق 2025 يأتي ضمن جهود متكاملة لتعزيز مكانة المملكة مركزا إقليميا ودوليا للمعرفة والابتكار في هذا المجال الحيوي، مشيدا بجهود جمعية إدارة المرافق السعودية واللجان المنظمة والشركاء والرعاة، مثمنا للمشاركين من داخل المملكة وخارجها هذا الحضور الكبير.