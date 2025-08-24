أعلنت NHC بدء البيع في مشروعها الجديد «شمس»، أحدث مشاريع وجهة الغروب غرب المدينة المنورة، والذي يمثل نموذجًا حديثًا للتخطيط العمراني المتكامل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تدعم جودة الحياة وفق أعلى المعايير.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على 4 طرق رئيسية هي: طريق الإمام مسلم، طريق الدائري الثالث، طريق الإمام البخاري، وطريق الإمام النسائي، ما يمنح سهولة الوصول إلى المسجد النبوي، إضافةً إلى قربه من معالم حيوية بارزة مثل جامعة طيبة ومستشفى أُحد.

ويضم مشروع «شمس» أكثر من 1,500 وحدة سكنية متنوعة، منها 1,064 فيلا و476 تاون هاوس، بثلاثة نماذج عصرية مختلفة تلبي تطلعات عملاء NHC، بمساحات تتجاوز 248 م²، تجمع بين جودة التصميم وتكامل المرافق والبيئة المحيطة.

ويقدّم المشروع بيئة سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة من خلال شبكة من المرافق والخدمات الحيوية التي تشمل: مساجد وجوامع، مرافق صحية وتعليمية، مرافق حكومية وثقافية، إضافة إلى مرافق تجارية وترفيهية وحدائق عامة. كما يتميز بقربه من حديقة الغروب التي تُعد إحدى أكبر حدائق المدينة المنورة. ويقدم المشروع تصميمًا حضريًا مبتكرًا يوفّر مسارات مشاة متصلة تعزز من سهولة التنقل وتدعم نمط حياة آمن وصحي داخل بيئة سكنية متجانسة.

وتدعو NHC الراغبين في التملك والاطلاع على المزيد من التفاصيل إلى زيارة مركز مبيعات وجهة الغروب، أو الحجز عبر رابط موقع «سكني»: https://sakani.sa/app/offplan-projects/1620

يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة. كما تواصل NHC تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.