إذا كنت غير مؤهل مالياً لشراء سيارة رولز رويس؛ فسيكون بمقدورك التمتع بعظمة محركات رولز رويس من خلال رحلات قطارات الخطوط الحديدية السعودية من الدمام للرياض. وذكرت مجلة «ريلواي تكنولوجي» أمس أن رولز رويس حصلت على عقد يلزمها بتوفير 50 محركاً للقطارات العالية السرعة في المملكة.وحصلت الشركة على العقد من شركة ستادلر بوسنانغ لصنع القطارات، التي تقول إن المحركات الجديدة ستستخدم في قطارات الدمام-الرياض، التي ستكون قادرة على بلوغ سرعة 200 كيلومتر في الساعة. وسيخضع 4 من تلك القطارات لاختبارات قاسية في أوروبا والسعودية قبل السماح بضمها إلى القطارات العاملة ضمن سكك الحديد السعودية. وسيتم تزويد القطارات السعودية بمحركين جديدين لكل قطار، على أن تترك محركات إضافية للصيانة، والحاجات الطارئة.وقال المدير التجاري لشركة ستادلر توبياس أرنولد إن تكنولوجيا قوة الدفع الخاصة بمحركات رولز رويس لا تتيح إمكان بلوغ سرعات عالية فحسب؛ بل إنها تفي بأعلى المعايير المواكبة بيئياً، وبكفاءة استخدام الطاقة، والأمان التشغيلي. وتستخدم الخطوط الحديدية السعودية منذ العام 2012 أكثر من 70 محركاً من سلسلة محركات 4000. وقال مدير قسم الخطوط الحديدية العالمي في رولز رويس كريستوفر ويكبيكر إن الطلبية الخاصة بالسعودية تؤكد ثقة المملكة في منتجات رولز رويس.