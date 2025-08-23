يواصل كرنفال بريدة للتمور إبراز مبادرات وطنية نوعية تعكس التقاء الأصالة بالابتكار، وشاركت شركة «سواني» - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- بصفتها أحد رعاة الكرنفال من خلال إطلاق مشروعها الريادي في تطوير منتجات حليب الإبل وإعادة تقديمها برؤية حديثة.وتُعد «نوق» العلامة التجارية التي أطلقتها «سواني» ترجمة عملية لهذه الرؤية، وتقدم حليب الإبل في صورة عصرية تراعي متطلبات المستهلك الحديث، وفي الوقت ذاته تحافظ على القيمة التراثية والثقافية لهذا المورد الذي شكّل غذاءً أساسيًا لأبناء الجزيرة العربية عبر التاريخ.ويأتي هذا الاستثمار ليجسد نموذجًا وطنيًا بارزًا في الصناعات التحويلية التي توظف موارد البيئة المحلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ولا يقتصر على كونه منتجًا غذائيًا صحّيًا فحسب، بل يتجاوز ذلك ليكون رمزًا للاعتزاز بالإرث وإحيائه بطرق مبتكرة.وتسهم مبادرات «سواني» من خلال علامتها «نوق» في فتح آفاق أوسع للتعريف بالمنتج السعودي الأصيل، وتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والعالمية، جامعًا بين القيمة الغذائية العالية والعمق التاريخي، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الصناعات الغذائية واستثمار الموروث المحلي في بناء منتجات حديثة تسهم في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية عالميًا.