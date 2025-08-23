تزدهر أسواق المملكة هذه الأيام، بتدفق كميات كبيرة من محاصيل الفواكه المحلية، حيث استقبلت الأسواق في عددٍ من مناطق المملكة (جازان، الرياض، عسير، مكة، حائل) أصنافاّ متنوعة من فاكهة التين، إحدى المنتجات المحلية الواعدة، حيث يتجاوز إجمالي إنتاجه 28.1 ألف طن، مما يعكس تنوع وجودة المحاصيل الزراعية في المملكة.وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن التين يتميز بقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، مما يزيد الإقبال عليه من قبل المستهلكين، لافتةً إلى أن من أشهر أصنافه، براون التركي، السلطاني، الإسباني الأصفر، الإسباني الأسود وغيرها من الأصناف التي تعزز وفرة المحصول.وبينت أن التين المحلي يمتدّ أثره إلى الاستهلاك الطازج والصناعات التحويلية؛ حيث يُستخدم على نطاق واسع في إنتاج الحلويات، والمستحضرات الصحية والتجميلية، والعصائر، والمثلجات، مما يُعزز من القيمة المضافة لهذا المنتج المحلي، ويزيد من إسهامه في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وتولي الوزارة اهتماماً متنامياً بدعم المزارعين والمنتجين المحليين حسب الميز النسبية، من خلال توفير منظومة متكاملة من الدعم الفني والإرشادي، والتسهيلات التمويلية والخدمات التسويقية، إضافة إلى تحفيزهم على تبنّي التقنيات الزراعية الحديثة.