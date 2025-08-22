التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف في مقر الوزارة اليوم، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري الفريق المهندس كامل عبدالهادي الوزير، وبحث معه سبل تعزيز التكامل الصناعي بين المملكة وجمهورية مصر العربية.

وأكد اللقاء متانة العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع الأصعدة، وعمق الروابط الثنائية الاقتصادية في مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، وأهمية تعزيز التعاون المشترك بين المملكة ومصر في القطاعات الصناعية الإستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

واستُعرض خلال اللقاء مستوى التقدم في مسارات التكامل الصناعي بين المملكة ومصر، وجهود الفرق الفنية المشتركة من الجانبين في تطوير التعاون والتكامل الصناعي، وأهمية معالجة التحديات التي تواجه المصدرين والمستثمرين في البلدين الشقيقين.

وشهد اللقاء حضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، فيما حضره من الجانب المصري، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير إيهاب فهمي، ومستشار وزير النقل لشؤون التعاون الدولي السفير أحمد رزق، ونائب سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المستشار أحمد محرم.