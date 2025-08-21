أصدر صندوق النقد الدولي تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية في عام 2025، مؤكداً متانة اقتصاد المملكة. وتضمن التقرير إشارة إلى النمو الكبير لقطاع السياحة، ودوره رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.

وأوضح تقرير الصندوق أن السياحة الوافدة من الخارج حققت نمواً كبيراً نجح في تعويض جزء من التدفقات الخارِجة من المملكة، وأسهم في تخفيف العجز الطفيف في الحساب الجاري لعام 2024.

وتُجسد هذه الإشادة سير القطاع بخطى ثابتة ومتسارعة نحو ترسيخ دوره محركاً اقتصادياً رئيسياً يعزّز نمو الاقتصاد الوطني، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن عدد السياح الوافدين من الخارج إلى المملكة في عام 2024 وصل إلى مستوى تاريخي بلغ نحو (30) مليون سائح وافد من الخارج، مسجّلاً نمواً بنسبة (8%) مقارنةً بعام 2023. وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة الوافدة من الخارج نحو (169) مليار ريال سعودي في عام 2024، بنسبة نموٍ بلغت (19%) مقارنةً بعام 2023، بحسب التقرير الإحصائي السنوي لأداء القطاع السياحي لعام 2024.