أعلنت الهيئة العامة للإحصاء إصدار نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر يوليو 2025.

ووفقًا لنتائج النشرة، سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة0.7% خلال يوليو 2025، مقارنةً بنظيره من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.7% والقطاع غير السكني بنسبة 0.6%.

وعلى أساس شهري، سجلت تكاليف البناء في القطاع السكني ارتفاعًا نسبته 0.4% خلال يوليو 2025، مقارنةً بالشهر السابق من العام نفسه، في حين سجل تكاليف القطاع غير السكني ارتفاعًا نسبته 0.5%.

يذكر أن الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI)، يعكس تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر 51 بندًا من السلع والخدمات، يتم جمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة، وقد حُددت سنة 2023 سنة أساس لقياس هذا المؤشر.