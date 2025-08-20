انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس بمقدار 3.64 نقطة، ليصل إلى مستوى 10878.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 196 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 148 شركة.وكانت أسهم شركات ثمار، والجوف، ومرافق، والعربي، ودار المعدات، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الاستثمار ريت، ورتال، والزامل للصناعة، والعقارية، وسابك الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.47% و4.50%، وكانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأندية للرياضة، وسينومي ريتيل، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، والتعاونية، وسينومي ريتيل، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم منخفضاً بمقدار 139.91 نقطة، ليصل إلى مستوى 26629.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 7 ملايين سهم.