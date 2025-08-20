أعلنتْ الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ(56,466) قطعة عقارية في (99) حيًا بالمنطقة الشرقية، منها (88) حيًا في محافظة الأحساء، و(10) أحياء بمحافظة الخفجي، وحي واحد بمحافظة النعيرية، ابتداءً من 15 ربيع الأول 1447هـ الموافق 7 سبتمبر 2025، وحتى نهاية يوم 20 جمادى الآخر 1447هــ الموافق 11 ديسمبر 2025.

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بالمنطقة الشرقية تشمل الأحياء التالية في محافظة الأحساء: (جزءًا من حي الدوحة، جزءًا من حي الحزام الأخضر، جزءًا من حي منطقة الغويبة الزراعية، أجزاء من منطقة الغويبة الزراعية، جزءًا من حي الشراع الجنوبي، حي الحزم الشمالي، حي المسعودي، وسط المبرز التاريخي، حي الشروفية، حي المقابل، حي الراشدية الثالث، جزءًا من حي الشراع الجنوبي، حي اللويمي، جزءًا من حي الخدود، جزءًا من حي بو سحبل الثاني، جزءًا من حي البساتين، جزءًا من حي الشراع الشمالي، جزءًا من حي النزهة، جزءًا من حي بو سحبل الثاني، جزءًا من حي الراشدية الأول، حي بو سحبل الأول، جزءًا من حي الشراع الشمالي، حي الرياض الثالث، بلدة المنصورة، حي المروج الجنوبي، بلدة الفضول، حي الرياض الثاني، حي المشاتل، حي أبو حريف، حي المدينة المنورة، حي مثلث الشرقية، بلدة الشهارين، حي قباء، حي المروج الشمالي، حي الوادي، حي بدر، حي العدوة، حي الزهراء، حي المعامرة، حي نادي الفروسية، حي الرياض الرابع، حي الرياض الأول، بلدة المنيزلة، حي الفلوة، حي أحد، حي التمور، جزءًا من حي الشراع الجنوبي، جزءًا من حي بلدة البطالية، حي السلام، حي الدوائر الحكومية، جزءًا من حي البستان، حي بلدة الكلابية، حي الروضة، جزءًا من حي بلدة التهيمية، بلدة التويثير، بلدة الدالوة، بلدة القارة، حي الشروق، بلدة المقدام، جزءًا من حي الزهراء، حي الثريا، بلدة بني معن، حي البدور، حي النرجس، جزءًا من حي بلدة غمسي)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الخفجي: (حي الأمير فهد بن سلمان، حي الجوهرة، حي اللؤلؤة، حي التعاون، حي المحمدية، حي الزهور، حي اليرموك، حي المروج، حي الصناعية، حي الأندلس الغربي)، ويكون التسجيل بمحافظة النعيرية في: (حي الفيصلية)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت «هيئة العقار» إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وبينت الهيئة أنه ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.