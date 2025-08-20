أعلنت وزارة التجارة عن حجب متجر إلكتروني مخالف يعمل من خارج المملكة، بعد رصده يروّج لبيع سبائك ذهبية مغشوشة مصنّعة من النحاس ومطلية بالذهب، بهدف خداع وتضليل المستهلكين في السوق السعودية.

وأوضحت الوزارة أن المتجر المخالف كان يعرض سبائك بأوزان مختلفة وبأسعار تقل عن نصف القيمة السوقية، ما أثار الشكوك حول مصداقية المنتج. وتم اتخاذ قرار الحجب الفوري بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار حماية المستهلكين وتطبيق نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وأكدت «التجارة» أهمية التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل الشراء منها، مشددة على ضرورة استخدام خدمة الاستعلام عن المتاجر الموثوقة المتاحة عبر منصة المركز السعودي للأعمال. ودعت المستهلكين إلى تجنب التعامل مع المواقع أو الحسابات غير المعروفة لتفادي مخاطر النصب والاحتيال.