حققت شركة جيوردانو الشرق الأوسط إنجازاً بارزاً خلال مؤتمر الشراء العالمي لموسم ربيع وصيف 2026، بحصولها على ثلاث جوائز مرموقة تشمل: أفضل سوق، أفضل تسويق عالمي، أفضل فريق عالمي للمشتريات وإدارة البضائع.

ويُعد هذا الإنجاز شهادة على الأداء المتميز الذي تقدمه الشركة، وقيادتها السوقية، والتزامها الدائم بالابتكار، والتنفيذ المتميز، والتعاون المثمر.

وقال إيشوار تشوغاني، الرئيس التنفيذي ومدير الإدارة في جيوردانو الشرق الأوسط: «هذا النجاح يعكس التفاني والإبداع وروح الفريق التي يتمتع بها جميع أعضاء عائلتنا في جيوردانو الشرق الأوسط. هذه الجوائز تعزز رؤيتنا في القيادة الهادفة والتركيز المستمر على العملاء والسعي لتجاوز التوقعات».

وتواصل جيوردانو الشرق الأوسط توسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تسريع نمو التجارة الإلكترونية، مما جعلها نموذجاً يُحتذى به داخل شبكة جيوردانو العالمية. وتؤكد الشركة التزامها الدائم بدفع عجلة النمو، وتطوير المواهب، وتقديم تجارب تسوق عالمية المستوى.

من جانبه، صرح أحمد الله، الرئيس التنفيذي في جيوردانو السعودية: «تعكس هذه الجوائز الجهود الحثيثة التي يبذلها فريقنا يومياً لتقديم أفضل تجربة تسوق في المنطقة. ونحن ملتزمون بمواصلة التميز وتقديم الأفضل لعملائنا».

تتمتع جيوردانو بحضور متزايد في الشرق الأوسط، حيث تقدم مجموعة واسعة من الملابس عالية الجودة والتصاميم الثابتة، مع تجربة تسوق مميزة تثبت مكانتها كواحدة من العلامات التجارية الرائدة على المستوى العالمي.