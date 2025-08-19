أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أغسطس 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، وتحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 5.313 مليار ريال سعودي.

وبحسب البيان الصادر من المركز، قُسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 755 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029م، وبلغت الشريحة الثانية 465 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2032م، والثالثة 1.123 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2036م، والرابعة 2.970 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2039م.