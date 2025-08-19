وقّع الصندوق السعودي للتنمية خلال السنة المالية 1446/1445هـ 2024م، 17 اتفاقية قرض تنموي مع 13 دولة حول العالم، بقيمة إجمالية بلغت 3.701.75 مليون ريال، لتمويل مشروعات ذات أولوية تسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المملكة ودورها الرائد في تقديم المساعدات التنموية.

وشمل التمويل -وفق التقرير السنوي للصندوق 2024- توقيع قرضين في قارة أفريقيا بقيمة 337.50 مليون ريال، و5 قروض في قارة آسيا والمحيط الهادئ بقيمة إجمالية 1.147.50 مليون ريال، و4 قروض في قارة أوروبا بقيمة 821.75 مليون ريال، إلى جانب 6 قروض في قارة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بقيمة إجمالية 1.395 مليون ريال، وذلك ضمن توسع الصندوق في نشاطه الإقراضي خلال عام 2024م، إذ شملت الاتفاقيات خمس دول جديدة هي: سانت كيتس ونيفيس، والسلفادور، ونيكاراغوا، ودومينيكا، وصربيا.

وتوزعت القروض الموقعة خلال السنة المالية 2024م على عدد من القطاعات التنموية، واستحوذ قطاع البنية الاجتماعية على النسبة الأكبر من إجمالي التمويل بواقع 1.155 مليون ريال تمثل 31.2% من الإجمالي عبر خمسة مشروعات، تلاه قطاع الطاقة بقيمة 1.083.75 مليون ريال بنسبة 29.28% لخمسة مشروعات، ثم قطاع النقل والاتصالات بتمويل 994.25 مليون ريال بنسبة 26.86% لخمسة مشروعات، كما شمل التمويل قطاع الصحة بمبلغ 705 ملايين ريال بنسبة 19.04% عبر ثلاثة مشروعات، وقطاع التعليم بمبلغ 450 مليون ريال بنسبة 12.16% لمشروعين.

وتضمن قطاع النقل، توقيع اتفاقيات تمويل مشروعات الطرق بمبلغ 206.75 مليون ريال بنسبة 5.59% لمشروعين، والمطارات بقيمة 581.25 مليون ريال تمثل 15.7% لمشروعين، إضافة إلى مشروع واحد لقطاع السكك الحديدية بقيمة 206.25 مليون ريال بنسبة 5.57%.

وحصل قطاع الزراعة على قرض واحد بقيمة 281.25 مليون ريال بنسبة 7.6%، إلى جانب تمويل موجه لقطاعات أخرى بقيمة 187.5 مليون ريال بنسبة 5.06%.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدم خلال العقود الخمسة الماضية تمويلات لنحو 800 مشروع وبرنامج تنموي بقيمة إجمالية تجاوزت 81 مليار ريال، استفادت منها 100 دولة؛ بهدف تحقيق المزيد من النمو والازدهار للإسهام في بناء مستقبل أفضل.