توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة؛ لما يتميز به من دقة وسرعة الإنجاز، الأمر الذي ينعكس على جودة الحياة والاستفادة من التقنيات في خدمة الإنسان وتطوير أساليبه وتعامله مع محيطه، وتأتي مدينة الجبيل الصناعية ضمن أكبر منظومة ري متكاملة وذكية على مستوى العالم، وتُدار من مركز تحكم موحد يضم أكثر من 12200 جهاز ذكي، يعالج نحو 1.2 مليون إشارة يومياً، لتمثل نموذجاً وطنياً متقدماً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاستدامة البيئية، وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد، وتفعيل المدن الذكية بكفاءة عالية.





وأوضح رئيس قسم تشغيل وصيانة شبكات الري بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس سفر النتيفات أن الهيئة تمكنت بتقنيات الري الذكي من إدارة شبكة ري ضخمة تمتد لأكثر من 11.6 ألف كيلومتر طولي، أي ما يعادل أكثر من ربع طول خط الاستواء، مشيراً إلى أن هذه المنظومة أسهمت في خفض تكاليف التشغيل والصيانة بما يتجاوز 35%، كما دعمت الاستدامة من خلال إعادة تدوير المياه المعالجة لاستخدامها في الري، بكمية تقارب 2.8 مليون متر مكعب شهرياً، إلى جانب تحقيق تحسن واضح في كفاءة التشغيل وتقليل الإنفاق.





وأضاف أن هذه المنظومة تمثل إحدى التجارب الوطنية المميزة المتوافقة مع أهداف مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وذلك عبر ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وزيادة الغطاء النباتي، وتعزيز جهود مواجهة التغير المناخي في المنطقة.





وأكد تطلع الهيئة الملكية بالجبيل وينبع إلى تعزيز التعاون مع الجهات والهيئات والقطاعات الحكومية لمشاركة هذه التجربة الناجحة وتوسيع نطاق أثرها.



