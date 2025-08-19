«عكاظ» ترصد.. ارتفاع المستفيدين من التقاعد إلى 593,604 سعوديين

كشف رصد أجرته «عكاظ»؛ بناء على إحصاءات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ارتفاع إجمالي المتقاعدين بمعاش في الربع الثاني من عام 2025 إلى 593,604 أفراد، مع ترك 14,455 سعودياً وسعودية الخدمة في الربع الثاني، وارتفعت نسبة المتقاعدين مبكراً 2.7% تزامناً مع انضمام 6,786 فرداً، ليرتفع إجمالي عدد المتقاعدين مبكراً إلى 258,558 فرداً، منهم 147,083 سعودياً تعادل نسبتهم 52.1% من إجمالي الذكور المتقاعدين، و111,475 سعودية، تعادل نسبتهن 22.6% من إجمالي المتقاعدات.ووفقاً للرصد، ارتفع عدد المتقاعدين ممن بلغوا سن التقاعد إلى 262,105 أفراد، بارتفاع نسبته 2.5% عبر انضمام 6404، منهم 224,672 سعودياً تعادل نسبتهم 34.1% من إجمالي الذكور المتقاعدين، و37,433 سعودية تعادل نسبتهن 23% من إجمالي المتقاعدات، وأظهر التقرير أن إجمالي من تركوا الخدمة بسبب (الوفاة والعجز) 72,941 فرداً حتى نهاية الربع الثاني.وينطبق نظام التأمينات الاجتماعية الصادر لعام 1421 على المستفيدين من المعاش التقاعدي حالياً، ويطبق على العاملين السعوديين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، وكذلك أصحاب المهن الحرة السعوديين، ويستحق في حال توافر الشروط النظامية عند ترك العمل بسبب التقاعد أو العجز أو غيرهما من الحالات صرف معاش تقاعدي، أما في حالة الوفاة فيستمر الصرف للمستحقين عنه.ويشترط لاستحقاق معاش التقاعد في جميع الأحوال أن يكون المشترك قد توقف عن ممارسة أي عمل مما يخضع للاشتراك الإلزامي بالنسبة للمشتركين إلزامياً، وأي عمل مما يخضع للاشتراك الاختياري أو الإلزامي بالنسبة للمشتركين اختيارياً، ويحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الـ60 أن يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه 300 ثلاثمائة شهراً على الأقل.• المتقاعدون بنهاية الربع الثاني:- 14,455 سعودي وسعودية تركوا أعمالهم- 2.7% ارتفاع نسبة المتقاعدين مبكراً- يطبق عليهم النظام لعام 1421 هـ-اشتراط توقفه عن ممارسة أي عمل