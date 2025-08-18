أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) إقامة 75 مزاداً علنياً، ما بين حضوري وإلكتروني، لتصفية وبيع 564 أصلاً متنوعاً في عددٍ من مدن ومناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 18 - 31 أغسطس الجاري.وأوضح المركز أن المزادات تُقام في مختلف مناطق المملكة، وتتنوع بين عقارات، وأراضٍ، ومنقولات، حيث يُنظَّم 27 مزاداً في الرياض لعرض 197 أصلاً، و7 مزادات في المدينة المنورة لعرض 95 أصلاً، و10 مزادات في المنطقة الشرقية لعرض 67 أصلاً، و12 مزاداً في مكة المكرمة لعرض 87 أصلاً، و3 مزادات في القصيم لعرض 18 أصلاً، وفي منطقة عسير 4 مزادات لعرض 26 أصلاً، وحائل 4 مزادات لعرض 27 أصلاً، و3 مزادات في تبوك لعرض 10 أصول، والجوف مزاد لعرض 12 أصلاً، ومزادان في جيزان لعرض 12 أصلاً، ومزاد في نجران لعرض 9 أصول، ومزاد في الباحة لعرض 4 أصول.وأكّد المركز أن جميع تفاصيل المزادات وشروط المشاركة متاحة عبر صفحة المزادات على الموقع الإلكتروني.