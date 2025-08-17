ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، بمقدار 63.80 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,897.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.2 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 190 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 201 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 54 شركة.وكانت أسهم شركات لازوردي، وحلواني إخواني، ودار الأركان، والتطويرية الغذائية، وعطاء، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تمكين، وسينومي ريتيل، ونسيج، وسيكو السعودية ريت، وثمار فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.40% و3%، فيما كانت أسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وأنابيب، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، والراجحي، وإس تي سي، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعًا بمقدار 17.42 نقطة، ليصل إلى مستوى 26,633.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 58 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 10 ملايين سهم.