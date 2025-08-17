أكد رئيس شركة أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن شركة أرامكو السعودية مستمرة في برنامجها الاستثماري المبني على تعزيز القيمة وتحقيق النمو في جميع قطاعات أعمالها.وقال الناصر في مقابلة مع «العربية Business»: «لدينا برنامج رأسمالي نشط مع مشاريع ضخمة بنحو 90 مليار دولار قيد التنفيذ حالياً».وأضاف: «الشركة تشهد نمواً في أعمال الغاز تحديداً، حيث من المتوقع أن تنمو أعمال الغاز بنسبة 60% بحلول العام 2030، وخير مثال على ذلك مشروع تطوير حقل الجافورة الذي يمضي وفق الجدول الزمني المحدد».وأشار الناصر إلى أن حقل الجافورة للغاز غير التقليدي يعد أحد أهم مشاريع التطوير من هذا النوع على مستوى العالم.ويتوقع أن يصل إنتاج غاز البيع من حقل الجافورة إلى معدل مستدام من الغاز الطبيعي يبلغ ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول العام 2030.وأفاد بأن المشروع يحقق تقدماً وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في العام 2025، لافتاً إلى أن أعمال تطوير المرحلة الثانية تمضي أيضاً وفق الجدول الزمني المحدد.وبين أن استراتيجية النمو في «أرامكو» تشمل قطاعات أخرى، بما في ذلك توظيف التقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي حيث كانت.وذكر الناصر بقوله: «ما زالت شركة أرامكو السعودية من الشركات الرائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي لثقتنا بأثرها الإيجابي على عمليات الشركة، بما في ذلك خفض التكاليف وزيادة الكفاءة، ونحن في أرامكو دائماً نضع الأولوية لدعم أمن الطاقة والأسعار المعقولة والاستدامة في جميع أعمالنا، والتركيز على النمو وتنويع مصادر الدخل».وكانت «أرامكو» قد وقعت صفقة استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار تتعلق بمرافق معالجة الغاز في الجافورة، وذلك مع ائتلاف مكوّن من مستثمرين دوليين، بقيادة صناديق تديرها «غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز»، المعروفة باسم «جي آي بي» التابعة لشركة «بلاك روك».وأفادت الشركة، في بيان أخيراً، بأن حقل الجافورة يُعد أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في السعودية، حيث يُقدر حجمه بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و75 مليار برميل من المكثفات.ويشكل المشروع عنصراً أساسياً في خطط «أرامكو» لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز بنسبة 60% بين عامي 2021 و2030، لتلبية الطلب المتزايد.