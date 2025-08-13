نظّمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لقاءً ضمن برنامج «المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة»، يستهدف ربط المبتكرين بمزوّدي الخدمات، وحاضنات ومسرعات الأعمال، في إطار جهود الوزارة لتمكين الابتكار في قطاعي الصناعة والتعدين، تعزيزاً لتنافسيتهما عالمياً، وتعظيماً لدورهما في تنويع اقتصاد المملكة، وذلك بحضور مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري.وركّز اللقاء على تسهيل رحلة 16 مبتكراً تأهلوا ضمن البرنامج؛ لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات ذات قيمة مضافة، عبر ربطهم بشركاء النجاح من مقدمي الخدمات، يمثلون جامعات وطنية، وحاضنات، ومسرعات أعمال، وشركات تقنية، ومكاتب محاماة، إضافة إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الصناعي والتعديني.وكانت الوزارة قد دشّنت برنامج «المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة» في ديسمبر 2024، ويستهدف البرنامج تحفيز الابتكار وتعظيم دوره في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسهيل رحلة المبتكرين وتقديم جميع الممكّنات لهم عبر منصة واحدة.ويدعم البرنامج أصحاب الأفكار الابتكارية في جميع مراحل تنفيذ حلولهم المُبتكرة، بدءاً من الفكرة الأولية وصولاً إلى الإنتاج والتصدير للأسواق العالمية، كما يمكّن المبتكرين من تحويل أفكارهم إلى منتجات ملموسة تُصنع في المملكة، إضافة إلى تشجيع الشراكات الإستراتيجية مع مقدمي الخدمات المحليين والدوليين لدعم تنفيذ جميع مراحل البرنامج.وتتضمن رحلة المبتكر في البرنامج 9 مراحل، تشمل نشوء الفكرة، واختبار الفكرة، وتسجيل الملكية الفكرية، وتطوير النموذج الأولي، والتدريب والتوجيه، وتطوير نموذج العمل، إضافة إلى تمويل المشروع، والإنتاج، والتوسع والتصدير.ويمر البرنامج حالياً بمرحلة مهمة، تنفذ خلالها 6 خطوات رئيسية، هي: استقبال الأفكار، والفحص الأولي، والفحص الفني للأفكار من قبل اللجنة الفنية، والتنسيق لعرض الأفكار، إضافة إلى عرض الفكرة من المبتكر، ومتابعة تقديم الخدمات.وشهد البرنامج تقييم وتصنيف 21 فكرة مكتملة مرتبطة بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، منها 6 أفكار في صناعة الأجهزة الطبية، و3 أفكار في قطاع الآلات والمعدات، وفكرتان في الصناعات التعدينية، وفكرتان في الطاقة المتجددة، وفكرة في صناعة الأغذية، وفكرة في الصناعات الكيماوية، وفكرة في الصناعات العسكرية، وفكرة في صناعة الأدوية، وفكرة في صناعة الطائرات، وفكرة في قطاع مواد البناء، وفكرة في صناعة السيارات.