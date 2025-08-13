أنهت أسواق الذهب في السعودية تداولات أمس على ميل هبوطي محدود، إذ أغلق سعر الأونصة عند 3,345.12 دولار (يعادل 12,544.20 ريال سعودي)، منخفضا بمقدار 4.23 دولار عن إغلاق أمس الأول. هذا التراجع الطفيف جاء في ظل استقرار نسبي في الطلب المحلي، مقابل ضغوط طفيفة من قوة الدولار عالميا.

لوحة الأسعار المحلية (دولار - ريال)

• سبيكة 1 غرام: 118.30 - 443.64

• سبيكة 5 غرامات: 559.25 - 2,097.19

• سبيكة 10 غرامات: 1,105.60 - 4,145.99

• سبيكة 20 غراما: 2,196.14 - 8,235.52

• سبيكة 50 غراما: 5,452.70 - 20,447.63

• سبيكة 100 غرام: 10,883.90 - 40,814.61

• سبيكة نصف كيلو: 54,247.40 - 203,427.74

• سبيكة 1 كيلو: 108,301.21 - 406,129.54

اتجاهات أمس: التعاملات اتسمت بالهدوء النسبي، مع تحركات محدودة في الأسعار توازي تذبذبات الذهب في البورصات العالمية.

العلاوة المحلية: أسعار سبائك الأونصة في المحلات التجارية أغلقت عند 3,405.33 دولار، أي أعلى من السعر المرجعي العالمي بنحو 60 دولارا تقريبا، وهو هامش معتاد يغطي التكاليف التشغيلية.

التوقعات القصيرة الأجل: مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية اليوم، قد تشهد الأسعار تغيرا أوضح في الجلسات القادمة، بينما يظل السوق المحلي متأثرا بالعرض والطلب الداخلي والمناسبات القادمة.