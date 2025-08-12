انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، بمقدار 21.98 نقطة، ليصل إلى مستوى 10769.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 234 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 159 شركة.وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وبان، وأسترا الصناعية، وبدجت السعودية، واتحاد اتصالات، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات كيمانول، وسينومي ريتيل، وجاهز، والخليج للتدريب، وأسواق المزرعة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96%و 9.92%، وكانت أسهم شركات شمس، وبان، والأندية للرياضة، وباتك، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، وطيران ناس، واتحاد اتصالات، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم منخفضًا بمقدار 91.69 نقطة، ليصل إلى مستوى 26144.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5.9 ملايين سهم.