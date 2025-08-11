شهد اليوم الثاني من ملتقى تقنية الفعاليات «Event Tech Meetup 2025» الذي ينظمه المركز الوطني للفعاليات في بيت الثقافة - مكتبة التعاون العامة -، انطلاق ميدان الصفقات «Event Tech Tank» الذي يعد مساحة تفاعلية تستعرض فيها الشركات الناشئة حلولها المبتكرة أمام نخبة من المستثمرين وصناديق التمويل، بهدف تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ الفعلي، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الرقمي وخلق فرص جديدة في سوق الفعاليات.

ووسط أجواء مليئة بالحماس والتصفيق، قدّم رواد الأعمال والمبتكرون عروضهم أمام لجنة من المستثمرين، حيث حظيت العديد من هذه المشاريع باهتمام المستثمرين، وأسفرت بعض العروض عن عقد عدد من صفقات أولية واستثمارات مباشرة لتنفيذ حلول تقنية جديدة تسهم في تطوير تجارب الفعاليات وتعزيز أثرها.

وشملت الصفقات المستثمَر فيها تصميم وتطوير تطبيقات في مجالات مبتكرة، وتقديم حلول شاملة تتضمن المحتوى الرقمي التفاعلي ثلاثي الأبعاد، والمحتوى الافتراضي، وتقنيات الواقع المعزز والمدمج وغيرها.

وجاءت هذه الاستثمارات في خمسة مشاريع رئيسية، كان أولها منصة شاملة تتيح للمستخدمين الاطلاع على جميع تفاصيل الفعالية في مكان واحد، مع عرض كامل وواضح لكل المعلومات، أما المشروع الثاني فاختص بإدارة الحشود من خلال الاعتماد على الطائرات دون طيار المدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد المشكلات والمخاطر وتقليل الاعتماد على العناصر البشرية في المراقبة الأولية.

وشمل المشروع الثالث تطوير خدمة توصيل الطلبات مباشرة إلى مقاعد المستخدمين في الملاعب والفعاليات، إضافة إلى تقديم الخدمات في المجمعات والكافيهات، فيما قدّم المشروع الرابع حلا تقنيّا لتنسيق الحفلات والفعاليات عبر منصة تجمع الموردين والمنسقين في مكان واحد، مع إتاحة إدخال تفاصيل الحفل واختيار التنسيقات والأسعار المناسبة، مدعوما بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجاء المشروع الخامس على شكل تطبيق ملاحة داخلية يساعد المستخدمين على التنقل في المواقع ذات المساحات الكبيرة، مثل الفعاليات والمستشفيات، باستخدام تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي.