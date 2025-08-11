انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية بمقدار 107.47 نقطة، ليصل عند مستوى 10791.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 266 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 31 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما سجّلت أسهم 223 شركة تراجعاً.وكانت أسهم شركات طيران ناس، وعطاء، والصقر للتأمين، والصناعات الكهربائية، ورؤوم، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المنجم، ومتطورة، وجدوى ريت الحرمين، والدواء، وبان فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.48% و10%.وكانت أسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وباتك، وأرامكو السعودية، وجاهز، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات الأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، وجاهز، وطيران ناس، والراجحي، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً بمقدار 213.58 نقطة، ليصل إلى مستوى 26235.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.