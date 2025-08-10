أعلنت «تداول» السعودية، أن صافي مشتريات الأجانب، بالسوق الرئيسية، عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 بلغ 509 ملايين ريال.ووصل صافي مشتريات المستثمرين الأفراد نحو 147 مليون ريال، وبلغ صافي مشتريات محافظ المؤسسات المدارة نحو 271.2 مليون ريال.في المقابل، وصل صافي مبيعات الشركات السعودية، نحو 51.4 مليون ريال، وصافي مبيعات الصناديق الاستثمارية نحو 506 ملايين ريال.وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية بمقدار 31.19 نقطة، ليصل إلى مستوى 10899.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.5 مليار ريال.ووصلت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 234 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 169 شركة.وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وتمكين، والإعادة السعودية، وشمس، وتالكو، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جاهز، والعربية، ولازوردي، والمجموعة السعودية، وتنمية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت النسب بين 10% ارتفاعاً و و10% انخفاضاً، فيما كانت أسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، وباتك، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأندية للرياضة، وجاهز، والإنماء، ومعادن، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً بمقدار 199.33 نقطة، ليصل إلى مستوى 26449.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.