أعلنت «الهيئة العامة للعقار» تسجيل نمو بنسبة 185% في عدد شهادات جمعيات الملاك المجددة عبر البوابة الإلكترونية خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث تجاوز عدد الشهادات المجددة 635 شهادة، في إطار جهود الهيئة لتمكين بيئة تنظيمية مستدامة تحفظ حقوق الملاك وشاغلي الوحدات العقارية المشتركة.وأوضحت «الهيئة» أن مؤشرات «ملاك» للنصف الأول من العام الحالي 2025 سجلت 3600 جمعية ملاك جديدة، تضم أكثر من 9 آلاف وحدة عقارية مدرجة ليصل إجمالي الجمعيات المعتمدة إلى 17 ألف جمعية، مع انضمام أكثر من 16 ألف عضو ليتجاوز إجمالي عدد الأعضاء المسجلين في البوابة 160 ألف عضو، إضافة إلى تسجيل 4,000 رئيس جمعية وأكثر من 1000 مدير عقار، ما يعكس اتساع نطاق المشاركة في إدارة الجمعيات، واهتماماً متزايداً بتنظيم العلاقة بين الملاك وتحقيق الكفاءة في إدارة المجتمعات السكنية.وأشارت «الهيئة» إلى أن إجمالي العمليات المنفذة عبر بوابة «جمعيات الملاك» تجاوز 74 ألف عملية، شملت تسجيل العقارات ونقل ملكيتها، والتصويت على تعيين رؤساء الجمعيات ومديري العقار، واعتماد محاضر الاشتراكات، وفتح الحسابات البنكية، وإصدار وتجديد شهادات الجمعيات، إلى جانب إصدار الرقم الموحد 700 الخاص بتسجيل الكيانات واعتمادها، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تطوير القطاع العقاري وتنظيمه.يُذكر أن مديري العقارات في جمعيات الملاك المعتمدة يمكنهم توثيق العقود الإيجارية الخاصة باستثمار الأجزاء المشتركة، بعد اعتماد قرار الاستثمار من خلال تصويت أعضاء الجمعية عبر البوابة الإلكترونية، ومن ثم توثيق العقود عبر منصة «إيجار».