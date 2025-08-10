تعلن مجموعة الغفيص للعقارات، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ، وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد الصفوة الإلكتروني ابتداءً من يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025 في تمام الساعة 10 صباحاً، انتهاءً من يوم الإثنين الموافق 18 أغسطس 2025 في تمام الساعة 6:40 مساءً، وذلك عبر منصة مباشر للمزادات.

17 فرصة عقارية مميزة، في مواقع إستراتيجية بأحياء حيوية داخل مدينة مكة المكرمة، تم اختيارها بعناية لتلبي تطلعات المستثمرين.

وفيما يلي نبذة عن بعض الأصول المطروحة:

عمارة فندقية في حي المعابدة -حارة الدهسة- بمساحة 231.57م².

أرض سكنية في حي الشوقية بمساحة 660م²، بواجهة شمالية.

عمارة سكنية تجارية بمساحة 327.11م²، بواجهة غربية.

أرض سكنية في حي الشامية الجديدة بمساحة 900م²، بواجهة غربية.

أرض سكنية بمساحة 714.94م².

رابط الكتيب:( https://drive.google.com/file/d/1V78pLs58SwrcCQyhZTPk5zauwIi1nO38/view?usp=drive_link)

للتواصل والاستفسار:

0550166669

0550766669