أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المهلة التصحيحية الخاصة بأوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل ستنتهي في 11 نوفمبر 2025، مشيرة إلى أنه تبقّى على انتهائها 3 أشهر فقط.

وكانت الوزارة قد أطلقت هذه المبادرة في 11 مايو 2025، بمنح مهلة لمدة 6 أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل المسجّلة في منصة «مساند»، عبر إجراءات إلكترونية ميسّرة تتيح لصاحب العمل الجديد نقل خدمات العامل بعد استيفاء الشروط النظامية.

وأكدت الوزارة أن المهلة لا تشمل العمالة التي تغيّبت بعد تاريخ 11 مايو 2025، داعية جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتفادي الإجراءات النظامية والعقوبات المترتبة على المخالفات.

وأشارت إلى أن جميع الإجراءات تتم إلكترونياً بالكامل من خلال منصة «مساند»، دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، ما يسهم في تسريع عملية التصحيح وضمان الحقوق وتحقيق الاستقرار في سوق العمل المنزلية.

