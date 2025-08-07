ضبطت وزارة التجارة بمعمل مخالف أكثر من 9.2 كيلوغرام من المشغولات الذهبية تحمل علامات تجارية مزورة ومخالفة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وباشرت الفرق الرقابية للوزارة بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المقر المخالف بحي المصانع جنوب الرياض، وضبطت 1368 مشغول ذهب تزن 9258 غراماً تحمل دمغة «علامة تجارية» غير مسجلة وعلامات مزورة، وتقدر القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من 3 ملايين و700 ألف ريال.

وتمت إحالة مالك الموقع المخالف للجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وفقاً لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام العلامات التجارية.