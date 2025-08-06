سجّلت أعداد المحافظ الاستثمارية للأفراد في سوق الأسهم الرئيسة السعودية نمواً على أساس سنوي بنسبة تُقدر بـ13.5% في الربع الأول 2025م، لتبلغ 13.562.817 محفظة استثمارية، بزيادة بلغت 1.611.246 محفظة استثمارية، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2024م البالغة 11.951.571 محفظة استثمارية، وذلك وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الربعية للربع الأول 2025م الصادرة من هيئة السوق المالية.ونمت أعداد المحافظ الاستثمارية للأفراد على أساس ربعي بنسبة تُقدر بـ3.6%، بزيادة بلغت 741.902 محفظة استثمارية مقارنة بالربع الرابع من العام 2024م، إذ كانت تبلغ 13.090.915 محفظة استثمارية.بالمقابل، حقق إجمالي أعداد الأفراد المالكين للمحافظ الاستثمارية نمواً على أساس سنوي بنسبة 7.7%، بزيادة بلغت 484.780 مستثمراً، ليبلغوا 6.764.464 مستثمراً، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي، إذ كانوا يسجلون 6.279.684 مستثمراً، وشهدت أعداد الأفراد نمواً ربعياً بنسبة 2.4%، بزيادة بلغت 160.129 مستثمراً، مقارنة بـ6.604.335 مستثمراً خلال الربع الرابع 2024م.وشكّل الأفراد «الذكور» من إجمالي عدد المالكين للمحافظ الاستثمارية نحو 74.6%، بعدد بلغ 5.044.273 مستثمراً، محققين نمواً سنوياً بـ8.2%، بزيادة 381.933 مستثمراً، مقارنة بـ4.662.340 مستثمراً لنفس الفترة المماثلة من العام الماضي، كما حققوا نمواً ربعياً بنسبة 2.5% بزيادة بلغت 122.964 مستثمراً، مقارنة بـ4.921.309 مستثمرين في الربع الرابع 2024م.كما مثّل عدد «الإناث» 25.4% من إجمالي المستثمرين الأفراد، بـ1.720.191 مستثمرة، بنموٍ سنوي نسبته 6.4%، بزيادة 102.847 مستثمرة، مقارنة بـ1.617.344 مستثمرة لنفس الفترة المماثلة من العام الماضي.وشهدت أعداد «الإناث» نمواً ربعياً بنسبة 2.2%، بزيادة بلغت 37.165 مستثمرة، مقارنة بـ1.683.026 مستثمرة خلال الربع الرابع 2024م.