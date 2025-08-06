أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، تسجيل موسم الفواكه الصيفية الثاني ارتفاعًا في حجم المبيعات تجاوز 110%، حيث تم بيع أكثر من 6600 كيلوجرامٍ من الفواكه الصيفية، مقارنة بمبيعات الموسم الأول التي وصلت إلى أكثر من 2800 كيلوجرامٍ.وشهد الموسم ارتفاع أرقام المبيعات إلى أكثر من 50%، حيث سجّلت قيمة تتجاوز 250 ألف ريال، ويعكس ذلك جهود الهيئة في تطوير قطاع الزراعة، بما يُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للمزارعين، ويدعم الأهداف الكبرى لرؤية العُلا في التنمية الزراعية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.وتزامن هذا الارتفاع مع الإقبال الواسع لحضور أول مواسم «خيرات العُلا» في سوق المنشية من الأهالي والسكّان والزوار، الأمر الذي أسهم في تمديد الموسم لأيام إضافية، حيث تخطى عدد الزوّار حاجز الـ 14 ألفًا خلال أيام الموسم، بنسبة تتجاوز 95% عن الموسم الأول، مما يعكس جودة المحاصيل الزراعية المنتجة محليًا.وعرض المزارعون خلال الموسم أنواعًا متعددة من الفواكه التي تشتهر بها المزارع المحلية كأنواع المانجو والتين والعنب، بمشاركة الأسر المنتجة لعرض منتجاتهم، ضمن احتفاء زراعي اقتصادي يدعم التنمية الشاملة.ويُعدّ هذا الموسم هو أول مواسم «خيرات العُلا» التي تُقام على مدار العام في سوق المنشية للمزارعين، وتسعى الهيئة من خلاله إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.