سيتمكن عشاق التكنولوجيا والألعاب والرياضات الإلكترونية من الاستمتاع بعروض حصرية وترفيه غير مسبوق، من خلال تجربة «ركن الفرسان» التي أطلقتها أمازون في السعودية والإمارات، سواء عبر الإنترنت أو ضمن الفعاليات الحضورية، بهدف تقديم تجربة مشاهدة متطورة ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تعيد تعريف طريقة تفاعل جمهور كأس العالم للرياضات الإلكترونية مع فعاليات البطولة.

الرياض، المملكة العربية السعودية، 5 يوليو 2025: أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اليوم عن شراكة إستراتيجية مع «أمازون»، و«أمازون ويب سيرفيسز»، تهدف إلى تعزيز تجربة ملايين المشجعين حول العالم طوال فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقامة حاليًا في الرياض، من خلال توظيف تقنيات أمازون المتقدمة عبر تجارب ترفيهية تفاعلية متكاملة، لترتقي بتجربة جمهور البطولة، وتجعلها أكثر تطورًا.

كما تجمع هذه الشراكة بين ريادة أمازون في قطاع التجارة الإلكترونية وتقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة من «أمازون ويب سيرفيسز»، بهدف ابتكار تجربة رقمية متكاملة تربط بين التسوق والترفيه والألعاب التنافسية خلال بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وضمن هذه الشراكة أيضًا، تقدّم أمازون السعودية تجربة ترفيهية تفاعلية تجمع بين التسوّق والبث المباشر على موقع أمازون السعودية Amazon.sa، مما يُعزّز طريقة تفاعل عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية مع محتواهم المفضّل، ويرتقي بتجربتهم طوال فعاليات البطولة المستمرة في الرياض حتى 24 أغسطس.

وبصفتها الشريك الحصري للحوسبة السحابية في البطولة، ترتقي «أمازون ويب سيرفيسز» بتجربة مشاهدة المشجعين حول العالم، عبر توظيف تقنيات أمازون المتقدّمة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتشمل تحليلات لحظية، مثل احتمالات الفوز وخرائط مواقع اللاعبين، بالإضافة إلى إنشاء مقاطع تلقائية لأبرز اللحظات حسب تفضيلات الجمهور، ولوحات معلومات تفاعلية لعرض الإحصاءات المباشرة.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي للرعايات في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، فرانسوا ديسير: «تُعدّ التكنولوجيا عنصرًا محوريًا في نمو كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ليس فقط من حيثُ النطاق، بل من ناحية التأثير أيضًا. ومن خلال التعاون مع أمازون ويب سيرفيسز، نجمع بين إمكانات الحوسبة والتحليلات المتطورة، وسرد القصص الإبداعي، والتفاعل اللحظي. إنها شراكة تجمع بين الأداء والترفيه، وتوفّر تجربة ممتعة للجماهير ولحظات لا تُنسى، سواء بحضورهم إلى حلبة أمازون في الرياض، أو عبر متابعتهم للبطولة من منازلهم».

ومن جانبه، قال فهد باهديلة، رئيس قسم التواصل في أمازون السعودية: «تُعد المملكة العربية السعودية اليوم من أبرز أسواق الألعاب نموًا على مستوى العالم، إذ تضمُّ أكثر من 9 ملايين لاعب وتُقدّر قيمة سوقها بـ1.7 مليار دولار أمريكي. ونفخر في أمازون بأن نكون جزءًا من هذه المنظومة المتسارعة، عبر تقديم تجارب محلية مبتكرة تُقرّب اللاعبين والمشجعين من الحدث، وتمنح الشباب تجارب ترفيهية استثنائية هذا الصيف».

وبصفتها الشريك العالمي للتجارة الإلكترونية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، تطلق أمازون «ركن الفرسان»، وهي تجربة رقمية مبتكرة تجمع بين الترفيه المعزّز بالذكاء الاصطناعي، والعروض الحصرية، والبثّ المباشر لمباريات البطولة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما ستُثري التجربة فعاليات تفاعلية حّية تُقام في بوليفارد سيتي بالرياض، لتمنح الزوار تجربة غير مسبوقة في عالم الرياضات الإلكترونية.

وتتضمن هذه الشراكة أربع تجارب رئيسية تُعيد تقديم الطريقة التي يتفاعل بها الجمهور مع البطولة، من خلال فعاليات مبتكرة تجمع بين الترفيه والتكنولوجيا والتفاعل المباشر، وتشمل:

بوابة الفرسان: تجربة فريدة من نوعها متاحة لزوار بوليفارد سيتي في الرياض، وعبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. توفّر للزوار تجارب تفاعلية ممتعة داخل عالم خيالي وفرصًا لالتقاط الصور. يحصل كل مشارك على مقطع دعائي سينمائي مخصّص يظهر فيه بطله الشخصي، فيما يمكن للمشجعين من مختلف أنحاء المنطقة الوصول إلى النسخة الرقمية عبر الإنترنت، وإنشاء صورتهم الرمزية الخاصة والانطلاق في مهمة بوابة الأبطال.

حلبة أمازون للألعاب الإلكترونية: وجهة ألعاب رائدة في بوليفارد سيتي بالرياض، سيشهد فيها آلاف المشجعين نخبة من اللاعبين العالميين يتنافسون في نهائيات المباريات المباشرة، وستوفّر للزوار أجواءً حماسية مع تنافس 2,000 لاعب محترف و200 نادٍ يمثلون أكثر من 100 دولة، عبر 25 بطولة، للفوز بجوائز قياسية تتجاوز 70 مليون دولار أمريكي. وتعدُّ كل بطولة بلحظات لا تُنسى من المنافسة على أعلى المستويات. كما يمكن لمتابعي حساب @AmazonKSA على وسائل التواصل الاجتماعي الاشتراك في سحوبات أسبوعية للفوز بتذاكر حضور هذه المباريات المرتقبة.

مقابلات أمازون بعد المباريات، بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز: سلسلة مقابلات حصرية تقرّب الجماهير من أكثر اللحظات الحماسية في البطولة، إذ يستمتع المشاهدون بتحليلات وإحصاءات مباشرة يقدّمها لاعبون مخضرمون، بينما يشارك اللاعبون المحترفون انطباعاتهم وردود أفعالهم بعد المباريات، في مقاطع تسلط الضوء على المشاعر الحقيقية والتفكير الإستراتيجي خلال اللحظات الحاسمة. وتُعرض هذه السلسلة حصريًّا ضمن بثّ البطولة.

عروض وخصومات حصرية: تجربة تسوق مخصصة للشباب وعشاق الألعاب في السعودية والإمارات، تجمع أفضل العروض في مكان واحد. يكتشف الزوار من خلال «ركن الفرسان» مجموعة مختارة من معدات الألعاب الاحترافية، وأحدث الأجهزة الإلكترونية، والوجبات الخفيفة، والأزياء، ومنتجات أسلوب الحياة. كما يمكن للمشجعين متابعة أحداث بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مباشرة أثناء تسوّقهم عبر «مركز كأس العالم للرياضات الإلكترونية». ويستفيد عملاء أمازون السعودية من خصم 20% يصل إلى 100 ريال سعودي على منتجات مختارة عند الدفع باستخدام بطاقات ماستركارد الائتمانية أو مسبقة الدفع، باستخدام الرمز MC100، مع تطبيق الشروط والأحكام.

برايم فيديو للترفيه: محتوى حصري متاح على برايم فيديو يوفّر للمشاهدين رحلة شائقة إلى كواليس عالم الألعاب التنافسية، من خلال المسلسل الوثائقي «كأس العالم للرياضات الإلكترونية: الطريق إلى القمة»، من إخراج المخرج العالمي آر. جيه. كاتلر. يسلط المسلسل الضوء على قصص شخصية لنجوم الرياضات الإلكترونية، تكشف التحديات والمخاطر في هذا العالم عالي التنافسية. تتوفر جميع الحلقات الآن على برايم فيديو.

يُقام مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض خلال الفترة من 7 يوليو إلى 24 أغسطس 2025، ليجمع عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية في احتفال عالمي بثقافة هذا العالم المتنوّع. ويضمّ المهرجان بطولات الرياضات الإلكترونية، والموسيقى الحية، وصالات الألعاب الكلاسيكية، ومقاهي الأنمي، وعروض الكوسبلاي، واستوديوهات صنّاع المحتوى، وغيرها من الفعاليات الترفيهية. ويقدّم المهرجان لملايين المشجعين تجارب حصرية تحتفي بشغفهم بعالم الألعاب.