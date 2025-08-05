علمت «عكاظ» أن عدد فروع المتاجر المعتمدة لتمكين السياح ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من استرداد ضريبة القيمة المضافة في السعودية بلغ 1442 فرعاً حتى الآن، موزعة على مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تعزيز تجربة التسوق السياحية ورفع جاذبية السعودية كوجهة عالمية.

ويتيح النظام للسياح غير المقيمين في المملكة، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، استرداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على السلع المؤهلة، بشرط ألا تقل قيمة المشتريات عن 500 ريال سعودي.

ويشترط لاسترداد الضريبة أن تكون السلع المشتراة معدة للاستخدام الشخصي، وغير مستخدمة ومغلفة بتغليفها الأساسي، وأن تُصدّر خارج المملكة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الشراء، ولا يشمل الاسترداد خدمات «الإقامة والوجبات»، كما تُستثنى من الاسترداد بعض السلع مثل المركبات، والقوارب، والطائرات، والمأكولات والمشروبات، ومنتجات التبغ، ومشتقات النفط والغاز.

ويبدأ السائح عملية الاسترداد من المتجر عبر طلب نموذج الإعفاء الضريبي أثناء الدفع، مع تقديم جواز السفر أو هوية مجلس التعاون الخليجي، ويمكن دمج حتى ثلاث فواتير في اليوم نفسه من التاجر ذاته لبلوغ الحد الأدنى المؤهل للاسترداد.

وعند مغادرة المملكة، يتوجه السائح إلى إحدى نقاط التحقق البالغ عددها 18 نقطة موزعة حتى الآن على 3 مطارات دولية، تشمل 10 نقاط في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، و4 نقاط في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، و4 نقاط في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، إذ يمكنه إتمام عملية التحقق من نموذج الإعفاء الضريبي، وتحديد طريقة الاسترداد سواء عبر البطاقة أو نقداً.

يُذكر أن استرداد المبالغ نقداً متاح في جميع نقاط المغادرة النشطة، باستثناء الصالة الشمالية في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ويُحدد سقف الاسترداد النقدي بـ5000 ريال سعودي للشخص في اليوم الواحد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز تجربة الزوار، وتطوير منظومة التسوق والسياحة بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى دعم قطاع السياحة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.