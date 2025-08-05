ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية 82.40 نقطة، ليقفل عند مستوى 10921.85 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 527 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 164 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف، وأديس، والمجموعة السعودية، وعلم، وأملاك، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، ونايس ون، واتحاد الخليج الأهلية، وهرفي للأغذية، وشمس، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و7.91%، وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وأديس، الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأندية للرياضة، والراجحي، وشمس، وسينومي ريتيل، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً بـ38.57 نقطة ليقفل عند مستوى 26852.82 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.