شهدت أسعار الذهب استقراراً ملحوظاً، اليوم (الثلاثاء)، بدعم من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في شهر.

جاء ذلك في ظل تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة في سبتمبر 2025، بعد بيانات التوظيف الأمريكية الأضعف من المتوقع لشهر يوليو.

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3369.89 دولار للأونصة، بينما حافظت العقود الآجلة الأمريكية للذهب على مستوى 3424.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار إلى ما يقرب من أدنى مستوياته خلال أسبوع، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

كما ساهمت بيانات سوق العمل الأمريكية، التي أظهرت نمواً أقل من المتوقع ومراجعات هبوطية لبيانات الوظائف في مايو ويونيو بإجمالي 258 ألف وظيفة، في تعزيز التوقعات بخفض الفائدة.

وأشارت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 92% خفض الفائدة في الاجتماع القادم.

في السياق ذاته، أكدت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن الوقت يقترب لخفض معدلات الفائدة، مشيرة إلى تباطؤ سوق العمل وغياب مؤشرات التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية.

ويُعتبر الذهب ملاذاً آمناً يزدهر في ظل انخفاض الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي، حيث تقل تكلفة الاحتفاظ به.

وفي تطور سياسي قد يؤثر على الأسواق، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الهندية رداً على استمرار الهند في استيراد النفط الروسي، وهو ما وصفته نيودلهي بـ«غير المبرر»، مؤكدة اتخاذ تدابير لحماية مصالحها الاقتصادية.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% إلى 37.44 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنفس النسبة إلى 1330.31 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1204.25 دولار.