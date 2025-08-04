أعلن اتحاد الغرف السعودية -بعد موافقة هيئة التجارة الخارجية- تشكيل مجلس الأعمال السعودي - الأسترالي في دورته الجديدة (1447 - 1451)، وانتخاب الدكتور جابر بن عايض الفهاد رئيساً للمجلس.ويأتي تشكيل المجلس تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية لتعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تمكين المستثمرين السعوديين من الأسواق الواعدة.وناقش المجلس خلال اجتماعه الأول المنعقد بالعاصمة الرياض، بمشاركة ممثلين من الجانب الأسترالي، خطط المجلس وأعماله للفترة القادمة، وسبل رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وأستراليا بما يعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية.وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي - الأسترالي الدكتور جابر الفهاد أن تشكيل المجلس يمثل مرحلة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأستراليا؛ لتمكين قطاعيّ الأعمال من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بينهما.وبين أن المجلس عقد اجتماعه الأول لمناقشة وضع مستهدفات خاصة، وخطة عمل إستراتيجية، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية؛ لتوفير بيئة استثمارية مواتية لرفع الشراكة التجارية والاستثمارية بين قطاعيّ الأعمال في الدولتين، بما يسهم في تعزيز دوره في دعم علاقات التعاون الاقتصادي، مضيفاً أن المناقشات تركزت على توسيع نطاق المبادرات المتوافقة مع أولويات الاستثمار الأجنبي بالبلدين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات السعودية في أستراليا.وأكّد الفهاد أن خطة العمل ستركز على القطاعات المستهدفة في البلدين وبخاصة في رؤية المملكة 2030، والتعريف بالفرص الاستثمارية والأسواق بالمملكة وأستراليا، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والاتفاقيات التجارية والاقتصادية ذات الصلة، وتمكين الشركات الأسترالية من الدخول للسوق السعودي الذي يُعدُّ ضمن أكبر الأسواق بالمنطقة.يذكر أن الشركات الأسترالية تبدي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في السوق السعودية، كما تتوافر فرص كبيرة للشراكة بين الجانبين في قطاعات كالتطوير العقاري والبناء والتعدين والزراعة والأمن الغذائي وتقنية المعلومات والبنية التحتية.