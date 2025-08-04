نفذت بلدية مدينة الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، نموذجاً جمالياً متطوراً لأول محل لتعبئة الغاز؛ بهدف تعزيز المشهد الحضري وتوفير بيئة أكثر أماناً وراحة للمواطنين والمقيمين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة من المبادرات التي تطلقها البلدية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير المرافق الخدمية ودمج البعد الجمالي في البنية التحتية، بما يسهم في تحسين تجربة السكان والزوار، وتعزيز معايير السلامة.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية مدينة الظهران المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني بأن النموذج الجديد تضمن إعادة تصميم الواجهة الخارجية للمحل، إلى جانب تطوير المساحات المحيطة به باستخدام مواد حديثة تتماشى مع الهوية العمرانية للمدينة.

وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر فقط على تجميل المظهر، بل تهدف إلى تحويل مواقع الخدمات العامة مثل محلات تعبئة الغاز إلى بيئات حضرية متكاملة تعكس تطور المدينة واهتمامها براحة السكان وجودة المشهد العام.

وأكد المهندس القحطاني أن العمل جارٍٍ على تعميم هذا النموذج مستقبلاً على مواقع مماثلة ضمن خطة شاملة لتحسين وتطوير مكونات المدينة، بما يواكب تطلعات السكان ويدعم توجهات الأمانة في تحسين الخدمات البلدية وفق أعلى المعايير.