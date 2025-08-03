بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية 9045.56 مليار ريال نهاية يوليو 2025، بانخفاض بلغت نسبته 0.88% وبقيمة بلغت 80.57 مليار ريال، مقارنة بالشهر الذي سبقه، وفقاً لما كشفته السوق المالية السعودية «تداول»، في التقرير الشهري لقيمة ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، حسب الجنسية ونوع المستثمر، وحسب تصنيف المستثمر وفقاً للسلوك الاستثماري.أما قيمة ملكية المستثمر الأجنبي فقد شكّلت ما نسبته 4.56% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يوليو 2025.وكانت «تداول» قد أعلنت أن صافي المشتريات بسوق الأسهم الرئيسية عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال يوليو 2025 بلغ 1.9 مليار ريال. وبحسب «تداول» بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأفراد نحو 2.12 مليار ريال، وصافي مشتريات كبار المستثمرين الأفراد نحو 1.1 مليار ريال. في المقابل، بلغ صافي مبيعات الصناديق الاستثمارية نحو 3.3 مليار ريال، وصافي مبيعات الشركات السعودية نحو 1.6 مليار ريال.وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم 87.17 نقطة، ليقفل عند مستوى 10833.10 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 272 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 187 شركة على تراجع.