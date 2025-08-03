صعد الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2025 بنسبة 3.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وذلك وفقاً لما أظهرته البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.وبحسب البيانات، سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعاً إلى 105 نقاط خلال الربع الثاني 2025 وفقاً لسنة الأساس 2023، مقارنةً بـ101.79 نقطة خلال الربع الثاني 2024.وأوضحت بيانات الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية ارتفع بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني، ليبلغ 101.57 نقطة، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.وأشارت إلى أن الرقم القياسي لأسعار الوحدات التجارية ارتفع بنسبة 11.7% ليبلغ 115.69 نقطة خلال الربع الثاني، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.وذكرت أن الرقم القياسي لأسعار الأراضي الزراعية انخفض بنسبة 0.9% ليبلغ 102.63 نقطة خلال الربع الثاني، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.وفيما يتعلق بتحركات أسعار العقارات حسب المناطق الإدارية، فقد شهد الارتفاع السنوي لمنطقة تبوك النسبة الأعلى وذلك بنحو 4.7%، ثم المنطقة الشرقية، ومكة المكرمة بنسبة 4.2% و3.9% على التوالي.يذكر أن المؤشر يشمل ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، فيلا، شقة ودور)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.وكانت هيئة الإحصاء قد اعتمدت منهجية جديدة لاحتساب الرقم القياسي لأسعار العقارات ابتداء من الربع الثالث 2024، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، ووزارة العدل، والبنك المركزي السعودي، وحددت عام 2023 كسنة أساس.