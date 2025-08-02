شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم ارتفاعًا متأثرة بصعود الأسعار العالمية، حيث سجلت الأونصة 3,363.05 دولارًا، ما يعادل نحو 12,612 ريالًا سعوديًا، بزيادة قدرها 26 دولارًا (97.6 ريالًا) مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.

وفيما يخص الأسعار اليوم السبت داخل المحلات التجارية في السعودية، فقد جاءت كالتالي وفق رصد «عكاظ»:

عيار 22: سجل سعر الشراء الجديد 434.86 ريالًا (115.95 دولارًا)، في حين بلغ سعر البيع للمستعمل 366.68 ريالًا (97.75 دولارًا).

عيار 21: بلغ سعر الشراء الجديد 418.65 ريالًا (111.64 دولارًا)، بينما سجل سعر البيع للمستعمل 349.78 ريالًا (93.25 دولارًا).

عيار 18: وصل سعر الشراء الجديد إلى 407.50 ريالًا (108.65 دولارًا)، وسجل سعر البيع للمستعمل 299.10 ريالًا (79.80 دولارًا).

تحليل السوق:

الارتفاع الأخير في الأسعار يعكس استمرار الذهب كملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار الفائدة. الفارق بين أسعار الجديد والمستعمل يعزى إلى تكلفة المصنعية ورسوم الدمغة التي تضاف على الذهب الجديد.

توقعات مستقبلية:

من المرجح أن يشهد الذهب مزيدًا من التذبذب خلال الأسابيع القادمة، مع استمرار متابعة تحركات الفيدرالي الأمريكي وسعر الدولار، ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات جديدة.