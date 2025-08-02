مع تزايد الإقبال عالمياً على أنماط الحياة الخارجية، أعلنت جايكو، العلامة الصاعدة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة والمخصصة للطرق الوعرة، عن الإطلاق الإقليمي لأحدث طرازاتها جايكو J5 في العاصمة السعودية الرياض.

تأتي جايكو J5 كسيارة SUV مدمجة من فئة A0 مصممة لعشاق الاستكشاف الخارجي وتجارب التكنولوجيا المتطورة، حيث تجمع بين الأداء القوي والذكاء التقني، لتعيد رسم ملامح مستقبل التنقل في الهواء الطلق.

الجيل الجديد من جايكو J5 المصممة للحياة الخارجية

مستوحاة من مفهوم «استمتع بكل لحظة في الخارج»، تمزج جايكو J5 بين التصميم الفاخر وقدرات السير على الطرق الوعرة الخفيفة، لتوفر حلاً متكاملاً لمستخدميها الباحثين عن أسلوب حياة متوازن يجمع بين الرفاهية والحرية.

بأبعاد تبلغ 4380 × 1860 × 1650 ملم، وقاعدة عجلات 2620 ملم، تحقق السيارة التوازن المثالي بين سهولة المناورة وسعة المقصورة الداخلية. كما يضمن الهيكل المرتفع ونظام التعليق المستقل المستوحى من لاند روفر ثباتاً وثقة عالية على التضاريس المعقدة.

تقنيات ذكية لرحلة أكثر متعة

• نظام تصوير بانورامي بزاوية 540° يمنح رؤية شاملة.

• شاشة لمس عالية الدقة بحجم 13.2 بوصة للتحكم السهل.

• تكييف ثلاثي الكفاءة يضمن تبريداً سريعاً حتى في أقصى درجات الحرارة.

• إمكانية الوصول عن بُعد عبر تقنية Internet of Vehicles لتبريد السيارة قبل الدخول.

• نظام يحافظ على برودة المقصورة حتى أثناء التوقفات القصيرة، لرحلات صيفية بلا قلق.

• مقصورة تلبي كل اللحظات: مقصورة معتمدة من TÜV وملائمة للحيوانات الأليفة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة.

• ميكروفون مدمج وخدمة الكاريوكي لتحويل كل رحلة إلى مغامرة ممتعة.

خدمات مطورة تضمن راحة المالك

اعتماداً على نموذج تشغيل محلي، أنشأت OMODA JAECOO مستودعاً لتوفير قطع الغيار في الدمام، يضمن توافر 100% من القطع وتسليمها خلال 48 ساعة فقط، مما يقلل بشكل كبير من أوقات الانتظار.

كما توفر العلامة ضماناً للمحرك لمدة 10 سنوات وخدمات صيانة مبسطة، مانحةً المستخدمين راحة بال تامة.

انطلاقة قوية لحملة الحجز المسبق

منذ إطلاق حملة الحجز المسبق في وقت سابق من هذا الشهر، حظيت جايكو J5 بإقبال واسع، حيث شكّل عشاق الحياة الجريئة والأسر الباحثة عن الفخامة أكثر من 70% من الحجوزات المبكرة.

وقال المتحدث باسم منتجات جايكو: «J5 ليست مجرد سيارة، بل أسلوب حياة. من خلال تصميم متقن وتقنيات موثوقة، نسعى لتوفير الحرية لمستخدمينا ليستمتعوا بكل رحلة، أينما كانت».

الاحتفال بـ«يوم جايكو» في الذكرى السنوية الأولى

تزامناً مع إطلاق جايكو J5، تحتفل العلامة في 9 أغسطس بمرور عامها الأول عبر فعالية خاصة تحت اسم «يوم جايكو» في الرياض، بحضور شركاء وعملاء من أربع دول في الشرق الأوسط.

وستعرض جايكو كامل تشكيلتها من الطرازات، إلى جانب الكشف عن إستراتيجية العلامة العالمية الجديدة، لترسخ مكانتها كرائدة في فئة أسلوب الحياة الفاخر للطرق الوعرة.

وأضاف الرئيس التنفيذي العالمي للعلامة: «منذ إطلاق J5 إلى توسعنا العالمي السريع، جايكو تعيد صياغة مفهوم المركبات المخصصة للطرق الوعرة، معتمدين على الابتكار كجوهر هويتنا. ونتطلع لمواصلة هذه الرحلة مع مستخدمينا، لاكتشاف عالم لم يُروَّض بعد».